Έκτακτοι έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης και club για τα μέτρα πυροπροστασίας τους

Με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, οικονομικές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του 2024, οι Διοικητές των ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ. σε συνεργασία με τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ. και με όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες/Πυροσβεστικούς Σταθμούς/Πυροσβεστικά Κλιμάκια, έχουν διαταχθεί, πέραν των τακτικών – δειγματοληπτικών ελέγχων να διενεργήσουν έκτακτους ελέγχους σε όλα τα Κέντρα Συνάθροισης Κοινού κατά το χρονικό διάστημα του Β΄ τριμήνου 2025.
Οι έλεγχοι αφορούν:
- Σε κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης (night clubs), των χρήσεων κτιρίων «Συνάθροιση Κοινού» που υπάγονται στην κατηγορία Μεσαίου και Υψηλού επιπέδου Κινδύνου.
- Σε αποθήκες και βιομηχανίες-βιοτεχνίες που υπάγονται στις κατηγορίες Υψηλού επιπέδου Κινδύνου.
- Σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, ανάκτησης διαλεγμένων υλικών, συλλογή επικίνδυνων ή μη απορριμμάτων κτλ. των χρήσεων κτιρίων «Αποθήκευση», «Βιομηχανία - Βιοτεχνία» και απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχων από τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας από 01.01.2024 έως 31.12.2024 έχουν πραγματοποιηθεί 2.543 συνολικοί έλεγχοι σε οικονομικούς φορείς – εγκαταστάσεις με χρήση «Συνάθροιση Κοινού», έχουν διαπιστωθεί 595 ελλείψεις - παρατηρήσεις από το σύνολο των ελέγχων, ενώ έχουν επιβληθεί 215 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού 248.522,50€, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Σημειώνεται ότι στη χρήση «Συνάθροιση Κοινού» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Κέντρα Διασκέδασης και τα νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης (night clubs).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.