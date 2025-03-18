Έκτακτοι έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης και club για τα μέτρα πυροπροστασίας τους

Με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, οικονομικές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του 2024, οι Διοικητές των ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ. σε συνεργασία με τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ. και με όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες/Πυροσβεστικούς Σταθμούς/Πυροσβεστικά Κλιμάκια, έχουν διαταχθεί, πέραν των τακτικών – δειγματοληπτικών ελέγχων να διενεργήσουν έκτακτους ελέγχους σε όλα τα Κέντρα Συνάθροισης Κοινού κατά το χρονικό διάστημα του Β΄ τριμήνου 2025.

Οι έλεγχοι αφορούν:

Σε κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης (night clubs), των χρήσεων κτιρίων «Συνάθροιση Κοινού» που υπάγονται στην κατηγορία Μεσαίου και Υψηλού επιπέδου Κινδύνου. Σε αποθήκες και βιομηχανίες-βιοτεχνίες που υπάγονται στις κατηγορίες Υψηλού επιπέδου Κινδύνου. Σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, ανάκτησης διαλεγμένων υλικών, συλλογή επικίνδυνων ή μη απορριμμάτων κτλ. των χρήσεων κτιρίων «Αποθήκευση», «Βιομηχανία - Βιοτεχνία» και απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχων από τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας από 01.01.2024 έως 31.12.2024 έχουν πραγματοποιηθεί 2.543 συνολικοί έλεγχοι σε οικονομικούς φορείς – εγκαταστάσεις με χρήση «Συνάθροιση Κοινού», έχουν διαπιστωθεί 595 ελλείψεις - παρατηρήσεις από το σύνολο των ελέγχων, ενώ έχουν επιβληθεί 215 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού 248.522,50€, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Σημειώνεται ότι στη χρήση «Συνάθροιση Κοινού» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Κέντρα Διασκέδασης και τα νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης (night clubs).

Πηγή: skai.gr

