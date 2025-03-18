Το επικίνδυνο οδικό δίκτυο της Μάνης και η έλλειψη σύνδεσης με αεροδρόμιο τροχοπέδη για την ανάπτυξη

Η επαρχιακή οδός Καλαμάτα – Αρεόπολη είναι για τους κατοίκους της Μάνης ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής. Ειδικά το τμήμα του εντός των ορίων του γειτονικού νομού Μεσσηνίας είναι απαρχαιωμένο. Δρόμος στενός και σε πολλά σημεία χωρίς διαγράμμιση.

Οι κάτοικοι της Λακωνικής Μάνης θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς είναι προβληματική η πρόσβαση από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

