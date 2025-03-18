Λογαριασμός
Μάνη: Ο γολγοθάς των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 – Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις

Η Ανατολική Μάνη το 2021 επλήγη από μια καταστροφική πυρκαγιά η οποία άφησε πίσω της στάχτη, αποκαΐδια αλλά και οικονομική καταστροφή για τους αγρότες της περιοχής

Ρέβη

Η Ανατολική Μάνη το 2021 επλήγη από μια καταστροφική πυρκαγιά η οποία άφησε πίσω της στάχτη, αποκαΐδια αλλά και οικονομική καταστροφή για τους αγρότες της περιοχής. Όπως μας λένε, 4 χρόνια μετά περιμένουν ακόμη εξόφληση της αποζημίωσης που δικαιούνται. Να δώσουν ξανά ζωή στα χωράφια τους για να πάρουν την παραγωγή που χρειάζονται για ζήσουν τις οικογένειές τους.

