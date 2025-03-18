Στάση εργασίας στην Αττική 8.00-15.00 και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια αποφάσισε για αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 8.30 πμ στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας.

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όρια των αντοχών του εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού», αναφέρει η Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων «επικρατεί το αδιαχώρητο».

Προσθέτει ότι «τα επείγοντα ενός μεγάλου νοσοκομείου τα επισκέπτονται σε ημέρες εφημερίας περί τα 1.000 άτομα προς εξέταση. Η αναμονή ξεπερνάει τις 8 ώρες. Το αδιαχώρητο επικρατεί στα παθολογικά και πνευμονολογικά ιατρεία των επειγόντων. Οι εισαγωγές ασθενών είναι λιγότερες του 20% των προσερχομένων στα επείγοντα. Αναδεικνύονται για άλλη μια φορά οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη», αναφέρει η Ομοσπονδία. Σημειώνει ότι πάνω από το 50% των προσερχόμενων ασθενών και των εισαγωγών στα νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι από την περιφέρεια και αυτό αποδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις των περιφερειακών νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «από το τέλος της πανδημίας έως σήμερα έχουμε 4.000 λιγότερο προσωπικό στο ΕΣΥ», ενώ το κύμα μαζικών αποχωρήσεων σχετίζεται με τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, την εργασιακή εξάντληση, τις συνεχείς μετακινήσεις, τις χαμηλές αμοιβές.

Προσθέτει ότι οι δημόσιες δαπάνες υγείας παραμένουν καθηλωμένες στο 5,5% του ΑΕΠ, δύο μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ισοζύγιο προσλήψεων, αποχωρήσεων είναι αρνητικό. Επίσης, «τα νοσοκομεία οφείλουν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,36 δισ. ευρώ και αδυνατούν να συντηρήσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές πέραν των έργων κτιριακής αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αυξημένη μοριοδότηση των υπηρετούντων επικουρικών, αναθεώρηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, αύξηση στη Δημόσια Δαπάνη Υγείας. Θεωρεί «αιτία πολέμου τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων», σημειώνοντας ότι στη χώρα μας λειτουργούν 3,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους.

