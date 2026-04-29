Εξιτήριο για τις 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος πιστολέρο στο Πρωτοδικείο

Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.