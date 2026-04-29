Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξιτήριο για τις 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος πιστολέρο στο Πρωτοδικείο

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου

Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση Αθήνα ηλικιωμένος ΕΦΚΑ ένοπλη επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark