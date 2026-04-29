Η επίθεση του 89χρονου πιστολέρο στα γραφεία του ΕΦΚΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέα καρέ, από κάμερες κλειστού κυκλώματος στα γραφεία του ΕΦΚΑ, που αποτυπώνουν την εισβολή του 89χρονου πιστολέρο ο οποίος, χθες, άνοιξε πυρ εκεί αλλά και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως τραυματίζοντας- ευτυχώς ελαφρά- πέντε άτομα, συνολικά.

Πρόκειται για φωτογραφίες που προέκυψαν από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό και καταγράφουν τον ηλικιωμένο να προχωρά έξω από το κτίριο αλλά και να εισέρχεται σε αυτό.

Επόμενα καρέ, αποτυπώνουν την αναστάτωση που έχει προκληθεί στο χώρο, μετά την επίθεση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 89χρονος

Λίγο μετά τις δύο εξήλθε από την Ευελπίδων ο 89χρονος δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης.

Ο συλληφθείς, που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, για ακόμη φορά χαιρέτισε τους δημοσιογράφους και οπερατέρ από το όχημα που τον μετέφερε, συνοδεία μιας μοτοσικλέτας με αστυνομικούς.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας, υποστήριξε ότι «εμφανιστήκαμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών εκπροσωπώντας τον εντολέα μου, στον οποίοι αποδίδεται ένα βαρύ κατηγορητήριο. Μεταξύ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοφορία, οπλοκατοχή, χρήση πολυβόλου όπλου σε δικαστικό μέγαρο, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας και απειλή».

Ο κ. Νουλέζας περιέγραψε ξανά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου για τον «χλευασμό» με τον οποίο, όπως λέει, τον αντιμετώπισαν οι δημόσιες υπηρεσίες, λέγοντας ότι αυτό ήταν που «όπλισε το χέρι του». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο 89χρονος είχε εξοργιστεί όταν μετά από απειλές που είχε εκστομίσει διατάχθηκε ο εγκλεισμός του για έναν μήνα σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

«Μου είπε ότι λυπάται και είναι συγκλονισμένος»

Στη συνέχεια, κάνοντας μια στροφή από όσα είχε αναφέρει το βράδυ της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, ο κ. Νουλέζας τόνισε ότι ο εντολέας του «έχει σώας τας φρένας», όμως «θα ζητηθεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για ευνόητους λόγους. Και σας λέω προκαταβολικά ότι δεν μπορεί να εγκλειστεί, να προφυλακιστεί σε κατάστημα κράτησης εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του, και προφανώς θα κρατείται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος είπε ότι ο 89χρονος του μετέφερε ότι «λυπάται και είναι συγκλονισμένος για το ότι άθελά του (τους τραυμάτισε), επειδή ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να στείλει ένα μήνυμα στον κακό ΕΦΚΑ που ταλαιπωρεί τους πολίτες […] Είναι καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά. Μου είπε ότι ζητώ συγγνώμη μόνο από τους ανθρώπους που άθελά μου τραυμάτισα. Ο άνθρωπος στόχευσε στο δάπεδο, στο πάτωμα, δεν ήθελε να τραυματίσει, να προξενήσει σωματική βλάβη, ούτε καν στα πόδια, πολύ περισσότερο που αφορούσε γυναίκες. Απλά νιώθει αδικημένος από τη Δικαιοσύνη».

«Ανύπαρκτα τα μέτρα ασφαλείας στο Πρωτοδικείο»

Κλείνοντας, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι «δεν είναι ρακοσυλλέκτης. Παίρνει σύνταξη από τις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε ως μηχανουργός, ειδικευμένος οπλουργός. Και έχει εφοδιαστεί τα όπλα από καιρό γιατί ήθελε να κάνει αυτή την ενέργεια». Ερωτηθείς πώς ένας άνθρωπος 90 ετών είχε άδεια οπλοκατοχής απάντησε ότι «θα πρέπει να ρωτήσετε την αρμόδια υπηρεσία και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Αυτό που μου είπε, χαριτολογώντας, είναι ότι πήγε 2-3 φορές στο Πρωτοδικείο και ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.