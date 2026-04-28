Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές έπειτα από διαδοχικά περιστατικά ένοπλης βίας σε περιοχές της Αθήνας, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συμβάντα να συνδέονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Κεραμεικού. Ένας άνδρας 89 ετών εισήλθε οπλισμένος στον χώρο και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, φέροντας τραύμα στο δεξί κάτω άκρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη με ταξί στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη 4 άτομα στο ισόγειο του Πρωτοδικείου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι τραυματίες έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, είναι ελαφρά τραυματισμένοι στα πόδια, ενώ οι Αρχές διερευνούν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Ο δράστης αφού άφησε το κοντόκαννο όπλο στη Λουκάρεως διέφυγε μετά τα περιστατικά και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Δείτε φωτογραφία από τραυματία έξω από το Εφετείο:

Σύμφωνα με μαρτυρίες, περιγράφεται ως ψηλός και αδύνατος, ενώ την ώρα των επιθέσεων φορούσε καπαρντίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο που έφερε ήταν τοποθετημένο σε ειδική θήκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα και τη διαδρομή του, ενώ στο κατάστημα του Κεραμεικού μεταβαίνει και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης για ενημέρωση και συντονισμό των ενεργειών.

Πηγή: skai.gr

