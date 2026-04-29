Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας, σύγχρονης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία διευκολύνει ουσιαστικά εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων, καθώς και φορείς του Δημοσίου.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ», με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες», με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι τα εξής:

- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες

- Μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις τοπικές διευθύνσεις

- Άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

- Διαφάνεια στη διαδικασία και ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης

Διαδικασία υποβολής

- Οι ΔΜΣΑ, κατά την υποβολή τους, συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά δεδομένα των συγκεκριμένων ΑΠΔ.

- Μετά την οριστική υποβολή τους, ανακατευθύνονται, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης, προς έλεγχο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης και εισφορών.

- Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης της ΔΜΣΑ γνωστοποιείται, σε κάθε περίπτωση (έγκρισης ή απόρριψής τους), ηλεκτρονικά στον εργοδότη.

Η νέα υπηρεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Στην ανακοίνωσή του, η διοίκηση του φορέα τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.