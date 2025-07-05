Κρήτη: Η ποινική δίωξη για τoν 17χρονο που εμβόλισε διανομέα στην Κρήτη

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον άτυχο διανομέα στο κέντρο του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον 17χρονο για απόπειρα εγκατάλειψης θύματος και σωματική βλάβη.
Στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο μέχρι να οριστεί η δικάσιμος όπου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
