Κρήτη: Η ποινική δίωξη για τoν 17χρονο που εμβόλισε διανομέα στην Κρήτη

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον άτυχο διανομέα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον 17χρονο για απόπειρα εγκατάλειψης θύματος και σωματική βλάβη.

Στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο μέχρι να οριστεί η δικάσιμος όπου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.