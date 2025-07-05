Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διώκεται για σωματική βλάβη και απόπειρα εγκατάλειψης ο 17χρονος που εμβόλισε διανομέα στην Κρήτη

Το αυτοκίνητο που έγινε γνωστό πως οδηγούσε 17χρονος, εμβόλισε το μηχανάκι που είχε σταματήσει σε διάβαση πεζών στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο

Κρήτη: Η ποινική δίωξη για τoν 17χρονο που εμβόλισε διανομέα στην Κρήτη

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον άτυχο διανομέα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον 17χρονο για απόπειρα εγκατάλειψης θύματος και σωματική βλάβη.

Στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο μέχρι να οριστεί η δικάσιμος όπου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark