Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 6 Ιουλίου

Ο Άγιος Αστείος ο Επίσκοπος Δυρραχίου και ο Άγιοι Εικοσιτέσσερις Μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Σάτυρος, τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο στις 6 Ιουλίου τιμώνται επίσης:

O Όσιος Σισώης ο Μεγάλος

Η Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς

Ο Άγιος Απολλώνιος

Ο Άγιος Επίμαχος

Ο Άγιος Αστείος είναι επίσκοπος της αρχαίας Εκκλησίας του Δυρραχίου. Έζησε κατά τους χρόνους του ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού (98–117 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την ευσέβεια, τη σοφία και τη γενναιότητά του στην πίστη.

Καθώς κήρυττε τον Χριστό και ενίσχυε τους πιστούς σε εποχή σκληρών διωγμών, συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, τον Αγαρήνο, και οδηγήθηκε σε ανάκριση. Παρά τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε – ραβδισμούς, φυλακίσεις και τελικά σταύρωση – δεν αρνήθηκε ποτέ την πίστη του. Η μαρτυρική του τελείωση ήρθε με τη σταύρωσή του στην ακτή της Αδριατικής, όπου σύμφωνα με την παράδοση έλαβε και τον στέφανο της αιωνίου ζωής.

Ο Άγιος Αστείος τιμάται ως πρότυπο επισκόπου και μάρτυρα, και θεωρείται προστάτης της Εκκλησίας της Αλβανίας.

Ο Άγιος Σάτυρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους χριστιανούς που μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Έζησε στους χρόνους των πρώτων διωγμών και παρέμεινε ακλόνητος μπροστά στα βασανιστήρια και τις απειλές που του απηύθυναν για να αρνηθεί τον Χριστό.

Η ακριβής του καταγωγή και τα στοιχεία της ζωής του παραμένουν ασαφή, αλλά η Εκκλησία διασώζει τη μαρτυρία της ομολογίας του και τον τιμά ως έναν από τους ανώνυμους, αλλά αγίους ήρωες της πίστεως, που με τη θυσία τους θεμελίωσαν τη χριστιανική Εκκλησία.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Αστείος, Άστειος

Λύκιος, Λυκίας, Λυκία

Σάτυρος, Σάτος

Σισώης



