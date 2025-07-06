Σε υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσε το Σάββατο ο υδράργυρος, εν αναμονή του καύσωνα που αναμένεται να ανεβάσει περαιτέρω τη θερμοκρασία στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα παρατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 38 με 39 και πιθανώς τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή σε όλα τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 πιθανώς τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα παράκτια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 38 με 39 πιθανώς τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στην Κρήτη τοπικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 πιθανώς τοπικά έως 40 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στα νησιά του Ιονίου και σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ θα σημειώσει άνοδο και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 40 και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται πως θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και στα ορεινά της κεντρικής χώρας, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, στην υπόλοιπη όμως χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-07-2025

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη και βελτίωση από αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, ενώ στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλα επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.