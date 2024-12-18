Διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης στον Πειραιά - Εντοπίστηκαν ναρκο-μπανάνες από το Εκουαδόρ

Στη σύλληψη 2 μελών εγκληματικής οργάνωσης με διεθνικό αποτύπωμα, ενός 47χρονου και ενός 27χρονου ημεδαπού, οι οποίοι διευκόλυναν την εισαγωγή, διανομή και παράδοση ποσοτήτων κοκαΐνης προερχόμενης από τη Λατινική Αμερική, στη χώρα μας μέσω του λιμένα Πειραιά, προχώρησαν χθες, μετά από πολυήμερη έρευνα, οι ελληνικές αρχές.

Έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο των οποίων έχουν ενεργοποιηθεί επίσημοι δίαυλοι ανταλλαγής πληροφοριών με Αρχές εντός και εκτός συνόρων με σκοπό την ταυτοποίηση- συσχέτιση των λογοτύπων και με άλλες κατασχέσεις παγκοσμίως.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών προσεγγίζει το ποσό των 1.000.000 €.

Ο ρόλος των δυο συλληφθέντων

Από τις διεξαχθείσες έρευνες προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04.11.2024 και 11.11.2024, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ, μη ταυτοποιημένα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέκρυψαν σε container με μπανάνες ποσότητα κοκαΐνης με σκοπό την αποστολή της στην Ελλάδα.

Στις 28 Νοεμβρίου εντοπίστηκε στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο με φορτίο μπανάνες προέλευσης Εκουαδόρ, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 26 κιλών και 492 γραμμαρίων.

Τις πρωινές ώρες της 28.11.2024, στο Σ.ΕΜΠΟ του Πειραιά, άλλα μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης αφαίρεσαν από το εμπορευματοκιβώτιο μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών και την παρέδωσαν στον 47χρονο, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τα εποπτικά του καθήκοντά του και χρησιμοποιώντας το όχημα της εγκατάστασης, την εξήγαγε από τον περίφρακτο χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά και την παρέδωσε στους παραλήπτες με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκτηση των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο, ο 27χρονος συλληφθείς έχοντας, λόγω της θέσης του, πρόσβαση στο σύστημα σχεδιασμού πλάνου φόρτωσης/εκφόρτωσης και στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά άλλαξε τη θέση του εμπορευματοκιβωτίου έτσι ώστε να καταστεί εφικτό το εύκολο άνοιγμα των θυρών του και η εξαγωγή της κοκαΐνης, δίχως οι δράστες να γίνουν αντιληπτοί.

Συναφώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τέσσερα (04) κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250€), δύο USB sticks, ένας φορητός υπολογιστής, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, δύο πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος και μία αχρησιμοποίητη σφραγίδα σφράγισης εμπορευματοκιβωτίου.

Πηγή: skai.gr

