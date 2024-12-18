Της Έλενας Γαλάρη

Υπό τον έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος βρίσκονται όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές δανειοληπτών προς τις τράπεζες.

Με απόφαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελέγχουν εάν αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις τους, διευκολύνουν να διαπράττεται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ήδη, η ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπίσει αυτές τις εταιρείες, οι οποίες θα ελεγχθούν μια προς μια.

«Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

