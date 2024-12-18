Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε Γυμνάσιο της Λάρισας, με μαθητή να πηγαίνει στο σχολείο, με πιστόλι κρότου, το οποίο βρέθηκε στην τσάντα του.

Το πιστόλι βρήκε κατά τη διάρκεια ελέγχου η διευθύντρια του σχολείου που ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέρει το onlarissa.gr.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου, αλλά και του πατέρα του για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο 13χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως το όπλο ήταν του πατέρα του και πως το έφερε από το σπίτι. Με εντολή εισαγγελέα ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος.

