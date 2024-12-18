Αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος εντόπισαν οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ στην τσάντα που είχε στην κατοχή του ο 41χρονος άνδρας που απειλούσε να τον ανατινάξει έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, όπως γράφει το voria.gr που έσπευσε στο σημείο μαζί με ειδικό σκύλο-ανιχνευτή, προχώρησαν στην αποσύνδεσή του.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο και από τμήμα Σήμανσης από τη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φωτογραφίσουν την τσάντα και τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που εντοπίστηκε στην τσάντα ήταν ρέπλικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να είναι Ελλην- Ιρλανδός έχοντας σχετικό διαβατήριο.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του, μετά από σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική δεδομένου ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που αποτελούνταν από κροτίδες πυροτεχνικής σύνθεσης (9 μεγάλες και μια βάση η οποία επίσης περιείχε πυροτεχνική σύνθεση), καλωδίωση - μπαταρίες .

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπό προϋποθέσεις θα ήταν λειτουργικός, ικανός να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε κοντινή απόσταση (έως 3 μέτρα περίπου).



