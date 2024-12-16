Ναρκο-μπανάνες στη Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν από 45 κιλά κοκαΐνης

Πάνω από 45 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, κατασχέθηκαν στον Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν 4 μέλη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση υπόθεση μεταφοράς της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης με προορισμό χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Πρόκειται για τέσσερις αλλοδαπούς, ηλικίας 32, 34, 36 και 44 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και επιπλέον μη ταυτοποιημένα μέχρι στιγμής πρόσωπα, μέλη του πολυεθνικού κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Τουλάχιστον από αρχές Νοεμβρίου 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση από τη Λατινική Αμερική στην ευρωπαϊκή αγορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών (κοκαΐνη), με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα κέρδη.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν τη θαλάσσια οδό, αποκρύπτοντας τα φορτία κοκαΐνης στο σύστημα ψύξης εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία μετέφεραν νόμιμα εμπορεύματα.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι, τα συλληφθέντα στη χώρα μας μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους ως εξής:

Ο 32χρονος, είχε αναλάβει τις επαφές για την ανεύρεση και στρατολόγηση συνεργατών στην Ελλάδα για την παραλαβή των ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη και για την περαιτέρω διακίνησή τους και

οι 34χρονος, 36χρονος και 44χρονος ήταν υπεύθυνοι για την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.

Πρωινές ώρες της 13/12/2024 τα μέλη της οργάνωσης εισήγαγαν με σκοπό τη διακίνηση στην ελληνική επικράτεια ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 45 κιλών και 958 γραμμαρίων, την οποία είχαν αποκρύψει εντός μηχανισμού ψύξης εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο εμπόρευμα μπανάνες.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (14/12/2024) συνελήφθη ο 32χρονος στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, 15 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία παράδοσης ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρο του Λιμένα Θεσσαλονίκης και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -45- κιλών και -993- γραμμαρίων,

-1.450- ευρώ και -658- δολάρια,

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

μηχανισμοί παρακολούθησης και εντοπισμού (GPS) και συσσωρευτής ενέργειας (POWERBANK) ηλιακού συλλέκτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα σε συνεργασία με ομόλογες Αρχές άλλων χωρών συνεχίζεται.

