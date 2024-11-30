Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος μετά την απολογία του

Της Ελενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του σήμερα στην Ανακρίτρια ο 26χρονος που συνελήθφη την Τρίτη για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, καθώς αποτύπωμά του εντοπίστηκε μέσα στη σακούλα που βρέθηκε όπλο από το διαμέρισμα.

Πρόκειται για την ίδια σακούλα στην οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε βρεθεί στο εξωτερικό μέρος αποτύπωμα και του 31ετων κατηγορούμενου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Εξω από το κτίριο όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία, είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα που φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση περιορισμένων χημικών και φωτοβολίδων κρότου λάμψης για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Ο 26χρονος αρνείται τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και υποστηρίζει ότι η ύπαρξη μόνο του επίμαχου υλικού δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.