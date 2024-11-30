Η ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ για το πρόστιμο των 500.000 ευρώ: «Κατάφορη αδικία»

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρία ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου 500.000 από το υπουργείο Ανάπτυξης για πιθανή παραπλάνηση των καταναλωτών με ανακριβείς ανακοινώσεις τιμών.

Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει τα εξής:

-Ο έλεγχος της υπηρεσίας αναφέρεται σε δύο από τους 20.000+ κωδικούς του ηλεκτρονικού Οutlet καταστήματος https://www.sportsfactory.gr, κατά την περίοδο 7/10/2024 έως και 29/10/2024.

- Στο ένα και μόνο προϊόν που πωλήθηκε από το εν λόγω Outlet ηλεκτρονικό κατάστημα στα 50,92 ευρώ, η αναφερόμενη παράβαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης εστίαζε στην ανακοίνωση μείωση τιμής που δεν ήταν η χαμηλότερη των 30 ημερών ως βάση αναφοράς της μείωσης αυτής.

- Τα προϊόντα αυτά διατίθενται πραγματικά και συνεχώς σε μειωμένη τιμή, όντας σε καθεστώς Outlet, σε σχέση με την αρχική τιμή τους, ενώ η όποια διακύμανση τιμής παρατίθεται για σκοπούς σύγκρισης και μόνο.

- Οι συστημικές ενημερώσεις τιμών γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι τιμών βελτιστοποιούνται συνεχώς και διορθώνουν άμεσα ενδεχόμενες αποκλίσεις, ώστε οι εμπορικές πρακτικές μας να είναι εναρμονισμένες με τον Νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

«Θεωρούμε ότι η επιβολή του εν λόγω προστίμου, ιδιαίτερα λόγω της περιόδου, αλλά και του τρόπου που επιβλήθηκε, είναι κατάφορη αδικία και σε καμία περίπτωση το περιστατικό δεν αντιπροσωπεύει τις εμπορικές πρακτικές της ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ» αναφέρει η εταιρεία.

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι παρόλο που κληθήκαμε να υποβάλλουμε εξηγήσεις μέχρι και τις 29/11/2024, τις οποίες και καταθέσαμε μέσω αναλυτικού υπομνήματος εμπρόθεσμα, το υπουργείο επέλεξε να επικοινωνήσει πρώτα την επιβολή προστίμου μέσω δελτίου τύπου και κατόπιν να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στην εταιρεία μας, έχοντας στερήσει το νόμιμο δικαίωμα της εταιρείας για επαρκή ακρόαση. Η ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ επιδιώκει συνεχείς διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, για την ορθότερη δυνατή συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου, λειτουργώντας ως αρωγός των συμφερόντων του Καταναλωτή. Είναι δεδομένο όμως ότι θα είμαστε συνεπείς ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων μας με κάθε νόμιμο μέσο, για την αποκατάσταση της οποιαδήποτε βλάβης προκαλείται στην εταιρεία μας και προσκαλούμε τις αρμόδιες αρχές σε ανοιχτό διάλογο, με στόχο την πλήρη διαφάνεια στο θέμα των τιμών, προς όφελος εντέλει των καταναλωτών και του συνόλου της αγοράς» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

