Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία BORA στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θυελλώδεις ανέμους.

Στην Λήμνο, λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων αγνοούνταν ένας άνθρωπος στην περιοχή Παραμυθιά , ο οποίος μετά από ώρα επικοινώνησε τελικά με τους οικείους του και είναι καλά στην υγεία του.

παράλληλα, μετά από προσπάθειες της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένας κτηνοτρόφος στην ίδια περιοχή.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους του νησιού να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προκληθεί προβλήματα στο νησί. Στην περιοχή του Κοντιά σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τον όγκο του νερού προκλήθηκαν προβλήματα και σε κατοικίες μέσα στο χωριό, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα.

Οπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία και θα εκδοθεί 112 στη Θεσσαλία, (κατά κύριο λόγο στο βόρειο και ανατολικό κομμάτι της).

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας.

Λόγω της ισχυρης βροχοπτωσης υποχώρησε τμήμα της γέφυρας Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνδέει τον κόμβο του ΚΤΕΛ Μακεδονίας με την Λεωφόρο Δενδροποτάμου. Εχει κλεισει η γεφυρα στο σημειο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στην Κοινότητα Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών, από τις έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες κατέρρευσε, τμήμα της πλατείας.

Έντονες βροχοπτώσεις σημειωθήκαν το πρωί και στα Θεοδώριανα της Ηπειρου.

