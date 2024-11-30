Πέθανε ο συγγραφέας Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος

Θλίψη στον κόσμο του πολιτισμού προκαλεί η είδηση του θανάτου του συγγραφέα Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου σε ηλικία 94 ετών.

Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου πέρασε και τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μετά τον θάνατο του δικηγόρου πατέρα του το 1943, η οικογένειά του πέρασε δύσκολες ημέρες. Όπως έγραψε ο ίδιος αργότερα, από ανάγκη σπούδασε στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1949 έως το 1955. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα το 1962 με το διήγημα «Ο φρακασάνες».

Πληροφορούμενη την απώλεια του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου. Από την «Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη» έως τον «Θησαυρό των αηδονιών», ο Η. Χ. Π., όπως ο ίδιος υπέγραφε, μας χάρισε ένα μικρό αλλά εξόχως δραστικό έργο. Συνειδητός και επίμονος δεξιοτέχνης της μικρής φόρμας, ο Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος εκκινεί πάντοτε από το βίωμα. Τα μικρά του αφηγήματα, που διαρκώς επιστρέφουν στον Πύργο των παιδικών χρόνων και τις πόλεις στις οποίες έζησε και υπηρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός, τείνουν να αναπλάσουν, με σιωπηλή και γνήσια νοσταλγία, έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια.

Ιστορίες δοσμένες με μια γλώσσα ελλειπτική, ευθύβολη, πυκνή και αστραφτερή, καλοδουλεμένη αλλά τόσο φυσική, ακόμη και όταν χρησιμοποιεί ξεχασμένους, σήμερα, τύπους της καθαρεύουσας. Τα μικρά διηγήματα του Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλου συγκροτούν ένα εντελώς προσωπικό κεφάλαιο της γραμματείας μας. Την απόλυτα προσωπική και διακριτή γραφή του χαρακτήριζε ένα κράμα τρυφερότητας και λεπταίσθητης ειρωνείας, αλλά και δραματικότητας και χιούμορ, μαζί με διεισδυτική, αλλά δίκαιη, καυστικότητα για τον σύγχρονο κόσμο.

Ο Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος υπήρξε ένας σπουδαίος λεπτουργός της γλώσσας. Μας κατέλιπε ένα οριοθετημένο σε έκταση, αλλά σπάνιο σε συναισθήματα και έκφραση έργο. Στην οικογένειά του και τους πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.



