Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο για την υπόθεση έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περίπου 1 ώρα λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώ φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τα κλειδιά τα οποία της είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ο 31χρονος σύντροφος της, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί και η 33χρονη που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά την έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

