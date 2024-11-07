Η Coca-Cola φέτος φέρνει τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία σε όλη την Ελλάδα!

Η Coca-Cola ξεκινά νωρίτερα την αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά Χριστούγεννα, με στόχο να μοιράσει τη χριστουγεννιάτικη μαγεία σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από μία ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία και κεντρικό μήνυμα «Χρειαζόμαστε περισσότερους Αϊ-Βασίληδες», η Coca-Cola θα ταξιδέψει σε περισσότερα από 130 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να μας υπενθυμίσει ότι η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στην ανθρώπινη σύνδεση και επαφή.

Από τις 21 Νοεμβρίου έως και τις 24 Δεκεμβρίου, η Coca-Cola, θα ταξιδέψει σε πόλεις και χωριά όλης της Ελλάδας, διανύοντας τη μεγαλύτερη διαδρομή μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια του μαγικού αυτού ταξιδιού, θα κάνει στάση σε δύο μεγάλους ενδιάμεσους σταθμούς, στη Στερεά και Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το διάστημα 09-24 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα. Εκεί, το κοινό θα ζήσει μία ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία, θα γνωρίσει από κοντά τον Αϊ-Βασίλη και θα συμμετέχει σε πολλές και συναρπαστικές χριστουγεννιάτικες δράσεις.

Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εδώ. Φέτος, η Coca-Cola δίνει τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό, να φέρει τη χριστουγεννιάτικη μαγεία στην περιοχή του και να γίνει ο Αϊ-Βασίλης του χωριού του. Πώς; Μέσα από τον χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό που πραγματοποιεί στο Instagram και στο Facebook, οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν στα σχόλια τον δικό τους αγαπημένο προορισμό και να διεκδικήσουν ένα ταξίδι αξίας 500€!

Η έναρξη της φετινής καμπάνιας δεν θα μπορούσε να μην συνοδεύεται από την πολυαναμενόμενη χριστουγεννιάτικη ταινία της Coca-Cola, που αποτελεί ορόσημο για την επίσημη εκκίνηση της εορταστικής περιόδου. Βασισμένο σε ΑΙ τεχνολογία το αγαπημένο brand, μας ταξιδεύει σε χιονισμένα τοπία μοναδικής ομορφιάς και μας προσκαλεί να γίνουμε ο Αϊ-Βασίλης που θα φέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων στο χωριό του. Εδώ, μπορείτε να δείτε την συναρπαστική ταινία που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από σήμερα στην τηλεόραση.

Νιώσε κι εσύ τη μαγεία των Χριστουγέννων, μπες στο @cocacolagreece στο Instagram ή στο προφίλ της Coca-Cola στο Facebook, μάθε τα πάντα για τη χριστουγεννιάτικη εμπειρία της Coca-Cola και μπορεί να είσαι εσύ ο Santa που θα φέρει τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο χωριό του! Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό στο παρακάτω link.



