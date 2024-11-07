Της Έλενας Γαλάρη

Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί πέρασε την πύλη των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης η 30χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους.

Εκεί όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός στα χέρια του 36χρονου και τραυματίστηκε η 33χρονη σύντροφός του, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Μια μικρή ομάδα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο φώναζε συνθήματα την ώρα που είδαν την κατηγορούμενη.

Η 30χρονη δύο μέρες πριν από την έκρηξη είχε ταξιδέψει στην Ελβετία και μετά από συνεννόηση των συνηγόρων της με τις διωκτικές αρχές επέστρεψε στην Ελλάδα και συνελήφθη.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για τέσσερα κακουργήματα, που αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις, και δύο πλημμελήματα.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 31χρονος σύντροφός της, που έχει προφυλακιστεί, και η 33χρονη που νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.