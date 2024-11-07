«Τη Δευτέρα είναι η επίσημη έναρξη λειτουργίας του "Safe Youth", του panic button για τους νέους. Το "Safe Youth" είναι σύνθετο, περιέχει πάρα πολλές χρήσεις, ελπίζω πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο», ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Συνέχισε, τονίζοντας πως «μαζί με το 10201 που λειτουργεί, είναι εργαλεία τα οποία δίνονται στα παιδιά και στους ενηλίκους προκειμένου, όταν υπάρχει ένα θερμό γεγονός, αμέσως να καταγγέλλεται και να σπεύδει η Αστυνομία, ώστε να το αντιμετωπίσουμε».

Επισήμανε ενδεικτικά, μάλιστα, πως «φέτος στο 10μηνο του 2024 έχουμε 12.000 συλλήψεις ανηλίκων. Πέρυσι είχαμε 8.600. Ηλικίες κυρίως από 13 μέχρι 17. Εδώ αφορά και τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες οι ευθύνες των γονέων, η έλλειψη εποπτείας των παιδιών».

Σχετικά με τους ελέγχους σε μπαρ για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, ξεκαθάρισε πως η Αστυνομία με την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει ελέγχους για αλκοόλ, όμως τώρα ετοιμάζεται σχετική διάταξη, έτσι ώστε η Αστυνομία να μπορεί. «Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτό το θέμα κυρίως με τις ιδιωτικές εκδηλώσεις, πάρτι σε κλαμπ και μπαρ για να συλλέξουν κάποια χρήματα. Αυτό, στο τέλος οδηγεί σε ποτά. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό στην αστυνομία και η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις τώρα, προκειμένου να βελτιώσουμε σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο», κατέληξε.

Σε ό,τι αφορά στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 36χρονου και τον βαρύ τραυματισμό μιας 33χρονης που νοσηλεύεται, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι κρίμα, χάθηκε ένα παιδί και μια μητέρα σήμερα θρηνεί την απώλεια του γιου της».

«Όλα αυτά είναι συνέπειες μιας πράξης η οποία είναι τόσο απεχθής, τόσο αντιδημοκρατική. Είναι κάποιοι οι οποίοι επιχειρούν να μιμηθούν τους παλιότερους σε μια εποχή τόσο διαφορετική και αυτό είναι τραγικό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ζωντανά δείγματα των συνεπειών της τρομοκρατίας τις προηγούμενες δεκαετίες, κάποια νέα παιδιά, δυστυχώς, και μάλιστα καλά μορφωμένα, αντιλαμβάνονται τη Δημοκρατία, τα κινήματα, τη δράση με έναν τρόπο ο οποίος είναι καταστροφικός για τον εαυτό τους», υπογράμμισε και κατέληξε αναφέροντας σχετικά με τις έρευνες πως, «μπορεί να υπάρχει μια ομάδα κάπως ευρύτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια και θα υπάρξει η έρευνα από την πλευρά των Αρχών».

Για το οπλοστάσιο που βρέθηκε στη Δυτική Αττική ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως «Κυκλοφορούν πράγματι πάρα πολλά όπλα σε όλο τον κόσμο, διότι τα σύνορα ουσιαστικά πια δεν υπάρχουν με την έννοια των παλιών ελέγχων, όμως από την άλλη πλευρά έχουμε υποχρέωση να ασκούμε διαρκείς ελέγχους, προκειμένου να αποτρέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα έχουμε και άλλες επιτυχίες. Ήταν άτομα που ήταν ύποπτα στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος».

«Δυστυχώς, αυτό υπάρχει σήμερα και κάθε μέρα ενισχύεται και ο αγώνας μας, πρέπει να είναι πολύ δυνατός απέναντι σε αυτό που λέμε μαφίες, εκβιαστές, εμπόρους όπλων, ναρκωτικών, αυτοί που διακινούν γυναίκες και παιδιά, αυτοί που διακινούν μετανάστες, όλους αυτούς πρέπει να τους στοχοποιήσουμε. Αυτόν τον λόγο είχε και η ίδρυση αυτής της υπηρεσίας (σ.σ. της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος). Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολύ στοχευμένες ενέργειες έτσι ώστε να μειώσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι τόσος κίνδυνος, ούτως ώστε να μην κυκλοφορεί οποιοσδήποτε με πιστόλι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε, επίσης, πως σε λίγες εβδομάδες «έρχεται νομοθεσία, αυξάνονται οι ποινές για την οπλοκατοχή και απαγορεύονται μια σειρά από όπλα όπως σουγιάδες, μαχαίρια, έτσι ώστε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο τείνει να γίνει πολύ μαζικό και με το παραμικρό βγαίνει ένας σουγιάς».

Σχετικά με την εγκληματικότητα με δράστες Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Εγώ έχω μια προσέγγιση η οποία επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Τι θα πει Ρομά; Είναι κάποιοι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά και επίσης έχουν κάποια ήθη, έθιμα και έναν τρόπο ζωής. Τον σέβομαι απόλυτα, αλλά το θέμα της νομιμότητας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν μπορεί κανείς να ζει σε βάρος των άλλων. Η Δημοκρατία είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν μπορούμε να ζούμε από το έγκλημα, τελεία και παύλα. Σε αυτό το ζήτημα δεν θα κάνουμε πίσω, ούτε εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος, ούτε η Αστυνομία. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα καταπολεμήσουμε το έγκλημα και μάλιστα το βαρύ έγκλημα, τα ναρκωτικά, τις ρευματοκλοπές, τις κλοπές μετάλλων, τις απάτες, τις ληστείες, τις διαρρήξεις. Ό,τι αφορά στην προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας των πολιτών είμαστε εδώ για να την προστατεύσουμε», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.