Θεσσαλονίκη: Σφραγίστηκε κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

Σε σφράγισμα του κλαμπ, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού της Θεσσαλονίκης και σέρβιρε αλκοόλ σε τρεις ανήλικους προχώρησε το πρωί η Δημοτική Αστυνομία του κεντρικού δήμου.

Τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής τρεις ανήλικοι, δύο αγόρια 16 και 15 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, κατανάλωσαν αλκοόλ στο συγκεκριμένο κατάστημα και κατέληξαν στο νοσοκομείο, με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σήμερα το πρωί, οι δημοτικοί αστυνομικοί θυροκόλλησαν στην πόρτα του καταστήματος το σχετικό έγγραφο, ενημερώνοντας πως η λειτουργία του κλαμπ αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.

Πηγή: skai.gr

