Παρέα οκτώ ανήλικων, 12 και 13 ετών ανέβαζαν στο Tik - Tok βίντεο με το πρόσωπο 12χρονης συμμαθήτριάς τους, την οποία εξύβριζαν και απειλούσαν- τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, μετατρέποντας τη ζωή του κοριτσιού σε εφιάλτη.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης από την μητέρα της 12χρονης η οποία ανέφερε ότι συμμαθητές της κόρης της προέβησαν απρόκλητα, μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και δια ζώσης σε εξυβρίσεις, απειλές και επαναλαμβανόμενες προσβλητικές συμπεριφορές εναντίον της ανήλικης.

Ένας από τους μαθητές συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, αλλά αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής έρευνας.

Εις βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία, κατά περίπτωση, αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.





