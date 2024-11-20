Το Up Stories έδωσε το παρών στην άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ 2024» της 7ης ΕΜΑΚ και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν οι διασώστες όταν καλούνται να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Επρόκειτο για την Ορειβατική Άσκηση Έρευνας και διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ με την κωδική ονομασία ΗΡΑΚΛΗΣ 2024. Η Άσκηση διεξήχθη στις 13-11-2024 και περιελάμβανε διάσωση τραυματισμένου ατόμου που βρισκόταν εντός του Φαραγγιού Δελφινάκοςστην Φθιώτιδα.

Την Διάσωση ανέλαβε Η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ πλαισιωμένη από ορειβάτη διασώστη με ειδική paramedic εκπαίδευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.