Έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού διώκεται για εμπλοκή στην υπόθεση της έκρηξης βόμβας που σημειώθηκε στις αρχές του προηγούμενη μήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της μία 39χρονη.

Πρόκειται για άνδρα, 41 ετών, η εμπλοκή του οποίου προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, μετά την έκρηξη και στο κελί όπου κρατείται. Κατά πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε επαφές με την 39χρονη.

Ο ίδιος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έστειλε έγγραφο στον ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία, ομολογώντας την εμπλοκή του. Διώκεται - μεταξύ άλλων - για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και ηθική αυτουργία σε έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το ίδιο πρόσωπο κατηγορείται και για εμπλοκή στην υπόθεση της αποστολής δέματος με βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με βασικό κατηγορούμενο έναν 37χρονο, έγκλειστο - επίσης - σε φυλακές.

Για την υπόθεση της βόμβας, ο 41 ετών άνδρας, αναμένεται να απολογηθεί στον A΄ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

