Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος, αποτύπωμα του οποίου φαίνεται ότι βρέθηκε σε έναν από τους χώρους, που είχαν διερευνήσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, που ασχολείται με τη διερεύνηση της υπόθεσης της έκρηξης, που είχε γίνει τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος κατέστη κατηγορούμενος επειδή βρέθηκε αποτύπωμά του στη σακούλα, με την οποία η 39χρονη μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Στην απολογία του ενώπιον του 1ου τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε ότι φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του.

«Η σακούλα προέρχεται από προηγούμενη αγορά οικιακού σκεύους», απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες. «Φεύγοντας από το σπίτι μου, η 39χρονη πήρε μαζί της τη σακούλα», φέρεται να υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που τον έκριναν προφυλακιστέο.

Πηγή: skai.gr

