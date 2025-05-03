Μία νεκρή γυναίκα και πολλές υλικές ζημιές είναι το αποτέλεσμα από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε έξω από τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 5μισή το πρωί του Σαββάτου.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη φαίνονται αστυνομικοί να σπεύδουν στο σημείο, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, χωρίς να έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα κείτεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα, η οποία αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε άλλο βίντεο από χρήστη των social media, ο κόσμος έχει μαζευτεί στο σημείο ενώ καταφθάνουν περιπολικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότατα και υπέστη ακρωτηριασμό του χεριού της. Η 39χρονη μεταφέρθηκε με ΚΑΡΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε δέκα λεπτά αργότερα.

Αστυνομικές πήγες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν αυτή που έβαζε τη βόμβα και έσκασε στα χέρια της από κακό χειρισμό. Η 39χρονη εκτιμάται ότι άνηκε στην Ομάδα Τζιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Μεταξύ άλλων είχε στείλει φάκελο-βόμβα στο Εφετείο της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά την είχε βρει ο στρατιωτικός άντρας της, πριν σκάσει.

Πηγή: skai.gr

