Συγκλονισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στο δήμο Αλίμου με τον τραγικό θάνατο 65χρονης στην υπηρεσία καθαριότητας εν ώρα εργασίας.

Στις 6.15 το πρωί της Παρασκευής, στη Λ. Ποσειδώνος, ταξί έκανε προσπέραση και συγκρούστηκε με το απορριμματοφόρο στο πίσω μέρος του οχήματος όπου βρισκόταν ή άτυχη γυναίκα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος της υπηρεσίας καθαριότητας κ. Αντωνάκης, για το τραγικό συμβάν είπε ότι η γυναίκα «έπεσε εν ώρα καθήκοντος», προσθέτοντας ότι ίδιος είδε ένα αυτοκίνητο σφηνωμένο πίσω από το απορριμματοφόρο, χωρίς κανένα φρενάρισμα στην άσφαλτο.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 5 χρόνια στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου και σε 2 χρόνια θα έβγαινε στη σύνταξη.

Το απορριμματοφόρο είχε κάνει στάση στην άκρη του δρόμου για να κάνει αποκομιδή όταν το ταξί έκανε προσπέραση και προσέκρουσε με δύναμη στο όχημα του δήμου.

Αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη εργαζόμενη, να τραυματιστεί ελαφριά επιβάτης του ταξί ενώ ο 23χρονος οδηγός είναι μια χαρά την υγεία του.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η εργαζόμενη είχε αντικαταστήσει άλλη συνάδελφό της στη συγκεκριμένη βάρδια και δεν ήταν προγραμματισμένο να δουλέψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.