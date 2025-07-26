Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μακεδονομάχων, στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικό της σφοδρότητας της έκρηξης είναι πως πέρα από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός σημαντικές υλικές ζημιές έχουν προκληθεί και σε παρακείμενες πολυκατοικίες -σπασμένες είσοδοι και πόρτες και παράθυρα διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων-, καθώς και σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα.

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI» και έχει ξεκινήσει με την κατάθεση του σωφρονιστικού υπαλλήλου που διαμένει στην πολυκατοικία και φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε σημείο κάτω από το διαμέρισμά του.

Οι κάτοικοι περιγράφουν με τρόμο τη στιγμή της έκρηξης. Η 88χρονη Σοφία Χατζηγεωργίου, η οποία ζει μόνη της, όπως είπε, σηκώθηκε και διαπίστωσε πως το σπίτι της είχε γίνει «θερινό», καθώς μία τεράστια τρύπα άνοιξε στη μεσοτοιχία του ημιώροφου διαμερίσματός της με την πολυκατοικία όπου τοποθετήθηκε η βόμβα.

Ένα από τα άτομα που τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ο μηχανισμός, επιστρέφοντας από το Ιπποκράτειο όπου του έγιναν ράμματα στο πόδι, περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης: «Ήλθα αργά από τη δουλειά, είχα ξαπλώσει να κοιμηθώ. Στις 2.10 έγινε η έκρηξη. Έπεσαν όλα τα τζάμια πάνω στο κρεβάτι ενώ κοιμόμουν. Είναι τα πάντα σπασμένα, παντζούρια, τζάμια, η πόρτα στην κουζίνα, η εξώπορτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πόρτα. Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός και επειδή έπεσαν όλα τα τζάμια πάνω μου, βγήκα να δω τι έχει γίνει. Δεν φαντάστηκα τι είχε συμβεί, πίστευα ότι ήταν έκρηξη από αέριο. Μύριζε πολύ, ήταν ντουμάνι, δεν έβλεπα, ούτε κατάλαβα ότι χτύπησα. Όταν βγήκα έξω μία γυναίκα αστυνομικός ήλθε και με έβαλε στο ασθενοφόρο, όπου μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και με πήγαν στο Ιπποκράτειο».

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για δύο ελαφρά τραυματίες. Πρόκειται για άτομα που διέμεναν στην περιοχή και όταν σημειώθηκε η έκρηξη βγήκαν έξω από το σπίτι τους για να δουν τι συμβαίνει και τραυματίστηκαν στα πόδια από σπασμένα γυαλιά.

Η βόμβα φαίνεται πως τοποθετήθηκε έξω από το φρεάτιο του ασανσέρ

Από την πρώτη ανάλυση των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται πως η βόμβα τοποθετήθηκε έξω από το φρεάτιο του ασανσέρ. Υπάλληλοι της σήμανσης ώρες μετά την έκρηξη παρέμεναν στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και δακτυλικά αποτυπώματα. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και ελέγχουν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, που μπορεί να τους οδηγήσουν στους δράστες της επίθεσης, στόχος της οποίας εικάζεται ότι ήταν σωφρονιστικός υπάλληλος με συνδικαλιστική δράση. Εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό εάν ο υπάλληλος είχε γίνει αποδέκτης απειλών το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα μετά την έκρηξη πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές των Διαβατών όπου υπηρετεί ο σωφρονιστικός υπάλληλος, χωρίς να προκύψουν στοιχεία βοηθητικά στην έρευνα.

Από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έχει γίνει περισυλλογή δειγμάτων της εκρηκτικής ύλης και ενδεικτικό του μεγέθους της έκρηξης είναι ότι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρία κιλά εκρηκτικής ύλης. Η συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού φαίνεται πως ήταν απλή και να πυροδοτήθηκε η έκρηξη με κοινό πυροκροτητή.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος, όπως δήλωσε, διατηρεί φιλική σχέση με τον σωφρονιστικό υπάλληλο. «Ήλθα να συμπαρασταθώ σε έναν φίλο, σε έναν συνεργάτη, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ, ώστε να προωθήσουμε σημαντικά θεσμικά αιτήματα των μελών της Ομοσπονδίας. Έχει την απόλυτη στήριξή μου, γιατί κι εγώ πριν κάποιες βδομάδες, δέχθηκα την ίδια άνανδρη επίθεση – η δικιά του ήταν με πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα. Οι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι επιτελούν το καθήκον τους χωρίς εκπτώσεις, μπορεί να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της απειλής από τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικές και εγκληματικές. Πιστεύω απόλυτα ότι δεν πτοούνται», ανέφερε.

