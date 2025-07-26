Στιγμές τρόμου έζησε η ένοικος του σπιτιού στο Περιστέρι όταν γερανοφόρο όχημα έπεσε στη στέγη προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η γυναίκα που διέμενε στο σπίτι περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. «Κοιμόμουν όταν έπεσε το γερανοφόρο. Ταρακουνήθηκε το σπίτι, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα αυτό που είδατε. Ευτυχώς, ήμουν στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα. Αν ήμουν στο άλλο δωμάτιο, μπορεί να είχα σκοτωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το όχημα «έγδαρε μπαλκόνια και ανέβηκε στην ταράτσα», καταστρέφοντας τμήματα του σπιτιού και προκαλώντας ζημιές που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες. Η γυναίκα σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς την ώρα της πτώσης κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Από την πτώση του γερανού έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα το κτίριο να έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, εκκρεμεί έλεγχος για τη στατικότητα του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παραμένει ασφαλές για τους ενοίκους.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του γερανού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Πηγή: skai.gr

