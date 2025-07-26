Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρέθουσα του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

