Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Διαβατών σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την έκρηξη βόμβας σε πολυκατοικία, στην οποία διέμενε υψηλόβαθμο στέλεχος σωφρονιστικών υπαλλήλων Ελλάδας. Στις συγκεκριμένες φυλακές υπηρετεί ο σωφρονιστικός υπάλληλος, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στοιχεία βοηθητικά στην έρευνα.

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI» και έχει ξεκινήσει με την κατάθεση του σωφρονιστικού υπαλλήλου που διαμένει στην πολυκατοικία και φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε σημείο κάτω από το διαμέρισμά του.

Από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έχει γίνει περισυλλογή δειγμάτων της εκρηκτικής ύλης και ενδεικτικό του μεγέθους της έκρηξης είναι ότι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρία κιλά εκρηκτικής ύλης. Η συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού φαίνεται πως ήταν απλή και να πυροδοτήθηκε η έκρηξη με κοινό πυροκροτητή.

Οι δράστες της επίθεσης έσκαψαν τρύπα - Τι εξετάζει η αστυνομία

Η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, καθώς οι δράστες της επίθεσης έσκαψαν τρύπα στην έξω πλευρά του φρεατίου του ασανσέρ, προκειμένου να τοποθετήσουν τον μηχανισμό στο συγκεκριμένο σημείο, κάτω από το διαμέρισμα του σωφρονιστικού υπαλλήλου. Εξετάζει στο πλαίσιο αυτό εάν ο υπάλληλος είχε γίνει αποδέκτης απειλών το τελευταίο διάστημα.

2 οι τραυματίες

Σε ό,τι αφορά τους δύο ελαφρά τραυματίες, πρόκειται για άτομα που διέμεναν στην περιοχή και όταν σημειώθηκε η έκρηξη βγήκαν έξω από το σπίτι τους για να δουν τι συμβαίνει και τραυματίστηκαν στα πόδια από σπασμένα γυαλιά.

