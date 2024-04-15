Ανακοίνωση αναφορικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στην Πανεπιστημίου, στο οποίο ενεπλάκη ένα τρόλεϊ με τουριστικό λεωφορείο εξέδωσε η ΟΣΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με την ΟΣΥ, «κατά την εκτέλεση του δρομολογίου τρόλεϊ της γραμμής 12, επί της οδού Πανεπιστημίου 56, η κεραία του οχήματος εξήλθε του γάντζου. Βάσει πρωτοκόλλου, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα προκειμένου να αποκαταστήσει τη λειτουργίας της κεραίας. Διώροφο τουριστικό λεωφορείου που ακολουθούσε χτύπησε την κεραία με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά στο άνω παρμπρίζ, ενώ η κεραία που έσπασε χτύπησε τα τζάμια του τρόλεϊ.

Στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ προκειμένου να ελέγξει για τυχόν τραυματισμούς. Ελέγχθησαν 5 επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου, δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός σε κανέναν επιβάτη και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα».

«Η ΟΣ.Υ. Α.Ε. θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος, διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων παραμένει βασική της προτεραιότητα» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας .

Πηγή: skai.gr

