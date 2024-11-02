Για επεισόδια και ακτιβιστικές ενέργειες στη Γερμανία είχε συλληφθεί ο νεκρός της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπως προέκυψε από τα αποτυπώματά του στη διεθνή βάση δεδομένων της Europol.

Τόσο ο 36χρονος νεκρός, όσο και 33χρονη τραυματίας κατηγορούνται από την αντιτρομοκρατική για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Η ίδια κατηγορία βαραίνει και τη 30χρονη φίλη του νεκρού, που είχε δώσει στο θύμα τα κλειδιά του διαμερίσματος, στην οδό Αρκαδίας, σύμφωνα με τον 31χρονο που εμφανίστηκε χθες το βράδυ στην αντιτρομοκρατική.

O 36χρονος νεκρός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε συλληφθεί σε επεισόδια στη Γερμανία και έτσι μέσω της αστυνομικής συνεργασίας, των δύο χωρών, ταυτοποίηθηκε ο βομβιστής. Στην Ελλάδα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καθαρό ποινικό μητρώο, και διέμενε στον Πειραιά.

Η βόμβα ήταν ένα βήμα πριν να βρει τον στόχο της

Όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί του αντιτρομοκρατικού επιτελείου, το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, ήταν ο τερματικός σταθμός της βόμβας, λίγο πριν τοποθετηθεί στο στόχο της οργάνωσης.

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός είχε κατασκευαστεί σε άλλο χώρο, και στο διαμέρισμα μεταφέρθηκε για ολοκληρωθεί η συνδεσμολογία, αλλά κάτι πήγε στραβά και σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Δίπλα στο κρατήρα που δημιουργήθηκε από το ωστικό κύμα, βρέθηκε ένα σακβουαγιάζ το οποίο είχαν αγοράσει πρόσφατα και μέσα σε αυτό θα τοποθετούσαν τη βόμβα.

Η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποίησε ο βομβιστής ήταν του εμπορίου, δηλαδή ζελατοδυναμίτιδα ή αμμωνιοδυναμίτιδα.

Στην τσέπη της 32χρονης που τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα, βρέθηκε η ταυτότητά της και έτσι η αρχές από την πρώτη στιγμή γνώριζαν πως ήταν σεσημασμένη από την Κρατική Ασφάλεια.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, μέχρις στιγμής έχουν γίνει έρευνες σε τρεις οικίες και ένα αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια,

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων,

κινητά τηλέφωνα,

κάρτες sim,

περούκες,

μάσκες,

πλήθος κλειδιών,

χειρόγραφες σημειώσεις και

σχεδιαγράμματα.

Τον στόχο της οργάνωσης αναζητούν οι αρχές

Η αντιτρομοκρατική έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα σχεδιαγράμματα και τις σημειώσεις που εντοπίστηκαν μετά από έρευνες σε τρεις οικίες και ένα αυτοκίνητο.

Πιθανολογούν ότι στα σχεδιαγράμματα και τις σημειώσεις θα εντοπίσουν τον στόχο που θα τοποθετούσαν τη βόμβα που εξερράγη στα χέρια του 36χρονος νεκρού.

Σίγουρα θα έχουν σχεδιάσει, λένε οι αστυνομικές πηγές, τη διαδρομή για να φτάσουν στον στόχο και για να διαφύγουν στη συνέχεια. Τα δεκάδες κλειδιά ίσως οδηγήσουν τις αρχές στη γιάφκα της οργάνωσης, γιατί η βόμβα κατασκευάστηκε σε άλλο χώρο και μεταφέρθηκε για τις τελευταίες λεπτομέρειες στην οδό Αρκαδίας.

Ακόμη, βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα που πιθανότατα χρησιμοποίησαν σε προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτω από τα χαλάσματα βρέθηκαν δύο αχρησιμοποίητα κινητά μέσα στα κουτιά τους, με τα οποία θα έκαναν τα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα για την τοποθέτηση της βόμβας.

Σύμφωνα με τους πυροτεχνουργούς της αστυνομίας, η βόμβα αποτελούνταν από πέντε κιλά εκρηκτικής ύλης του εμπορίου, πιθανότατα αμμώνιο, δυναμίτιδα ή ζελατοδυναμίτιδα.

