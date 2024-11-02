Δικογραφία για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και κατά περίπτωση τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, σε βάρος τριών ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της για την έκρηξη σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για έναν 31χρονο και δύο γυναίκες ηλικίας 30 και 33 ετών.

Ο 31χρονος άνδρας ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αντιτρομοκρατική και ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. Ο ίδιος με τη σύντροφό του είχαν παραχωρήσει τα κλειδιά της οδού Αρκαδίας στο ανδρόγυνο που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή της έκρηξης. Αν και αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του.

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ σχημάτισε δικογραφία και για την 33χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φρουρούμενη.

Οι αρχές αναζητούν μία γυναίκα 30 χρονών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τρία σπίτια και ένα όχημα, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πιστόλια με γεμιστήρες

-πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptop, tablet και usbsticks),

-κινητών τηλεφώνων,

-κάρτες sim,

-μέσα αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως περούκες και ολοπρόσωπες μάσκες,

-πλήθος κλειδιών,

-καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Σε συνέχεια προγενέστερων ανακοινώσεων αναφορικά με την έκρηξη που σημειώθηκε την 31-10-2024 σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους Αττικής, ανακοινώνεται ότι από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και κατά περίπτωση τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, σε βάρος τριών ατόμων ημεδαπών, (άνδρας 31 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 33 και 30 ετών αντίστοιχα), εκ των οποίων ο πρώτος παρουσιάστηκε αυθορμήτως βραδινές ώρες της 01-11-2024 και αφού συνελήφθη, απογευματινές ώρες της σήμερον θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, η μία εκ των δύο κατηγορουμένων γυναικών (33χρονη) συνελήφθη και συνεχίζεται να νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο, ενώ η έτερη αναζητείται.

Επίσης, ταυτοποιήθηκε εργαστηριακά η σορός του θανόντος από την έκρηξη, η οποία ανήκει σε ημεδαπό άνδρα ηλικίας 36 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τρεις οικίες και ένα όχημα, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πιστόλια με γεμιστήρες, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptop, tablet και usbsticks), κινητών τηλεφώνων, κάρτες sim, μέσα αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως περούκες και ολοπρόσωπες μάσκες, πλήθος κλειδιών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα. Η έρευνα συνεχίζεται.»

Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός του διαμερίσματος

Νωρίτερα σήμερα, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του άντρα ο οποίος σκοτώθηκε στην έκρηξη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άντρα, άνω των 30 ετών από τον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.