Δύο νεκροί και οκτώτραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός ενός τραγικού δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι στην περιοχή Απιδεώνας στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι εργάτες γης επέβαιναν σε καρότσα τρακτέρ που ανετράπη, με αποτέλεσμα με βάση τις ίδιες πηγές να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο εργάτες και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.

Σε μικρή απόσταση έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκη.

Πηγή: ilialive.gr

