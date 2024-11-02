Άγρια δολοφονημένος βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το πρωί του Σαββάτου σε αγροτική περιοχή των Φαρσάλων ένας ηλικιωμένος άντρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 85χρονος άντρας βρέθηκε σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Δασολόφου και Χαλκιάδων νεκρός, χτυπημένος με αγροτικό εργαλείο, πιθανότατα τσάπα.

Οι έρευνες για τον άτυχο ηλικιωμένο που διέμενε μόνος του στο χωριό Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων, άρχισαν όταν το αγροτικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που κίνησε την υποψία των αρχών.

Το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό της σορού του. Πιθανολογείται πως ο δράστης της δολοφονίας πήρε το αγροτικό και το εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη.

Από τις αρχές αναζητείται ένας αλλοδαπός εργάτης τον οποίο φέρεται να απασχολούσε περιστασιακά ο 85χρονος.

Πηγή: skai.gr

