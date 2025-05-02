Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως αποτέλεσαν την αφορμή για το επεισόδιο που σημειώθηκε, το πρωί, στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στον αέρα, έξω από κατοικία.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ένας 63χρονος, ενώ το σπίτι έξω από το οποίο σταμάτησε και πυροβόλησε ανήκει στον 61 ετών κουμπάρο του, τον οποίο φέρεται προηγουμένως να απείλησε μετά από μεταξύ τους λεκτικό διαπληκτισμό.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν ο 63χρονος μετέβη με αυτοκίνητο στην οδό Οδυσσέα Ελύτη στην περιοχή της Ευκαρπίας και σταμάτησε έξω από ένα σπίτι όπου διαμένει ο 61χρονος κουμπάρος του. Ακολούθησαν απειλές από τον 63χρονο και έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους ενώ στη συνέχεια ο 63χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στον αέρα.

Από το επεισόδιο δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

