Η 16χρονη Maja Kowalska φαίνεται πως ήταν το θύμα της άγριας δολοφονίας την οποία κατηγορείται ότι διέπραξε στην πατρίδα του ο ηλικίας 17,5 ετών Πολωνός που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Κατερίνη, όπου βρισκόταν, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών.

Ο νεαρός, εις βάρος του οποίου οι διωκτικές αρχές της Πολωνίας είχαν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, κρατείται κι αναμένεται τη Δευτέρα να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα του.

Σύμφωνα με τα πολωνικά διωκτικά έγγραφα, το στυγερό έγκλημα τελέστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου στην πόλη Μλάβα, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Πολωνίας. Ο νεαρός φέρεται να παρέσυρε την ανήλικη σε ένα παλιό ξυλουργείο, όπου της κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα με τσεκούρι ή σφυρί. Στη συνέχεια, έκαψε την άτυχη κοπέλα ρίχνοντας στο σώμα της άγνωστη χημική ουσία, ενώ πέταξε τη σορό της σε πλαστικό κάδο απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στα ίδια έγγραφα.

Ο 17,5 ετών κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Κατερίνης όπου διέμενε και συνελήφθη βάσει του εντάλματος.

Για την εξαφάνιση της 16χρονης Maya είχε εκδοθεί αντίστοιχο Missing Alert στην Πολωνία. Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η 16χρονη εξαφανίστηκε το απόγευμα της 23ης Απριλίου, αφού είχε ενημερώσει τη μητέρα της ότι θα συναντούσε έναν φίλο της για λίγο. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, η Maja έστειλε μήνυμα σε φίλη της, ζητώντας να μιλήσουν επειγόντως. Αμέσως μετά, το τηλέφωνό της απενεργοποιήθηκε και χάθηκαν τα ίχνη της.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε την επόμενη ημέρα, στις 24 Απριλίου, ενώ το πτώμα της εντοπίστηκε χθες, 1η Μαΐου.

