Συναγερμός και στον Ασπρόπυργο: Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή - Μήνυμα εκκένωσης από το 112 Ελλάδα 09:28, 22.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα του 112 να εκκενώσουν οι κατοίκοι της περιοχής Λάκκα Κατσαρή - Διακοπή του δρομολογίου του προαστιακού στο τμήμα Κινέτα - Άνω Λιόσια - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες