Να εκδοθεί στην Πολωνία όπου κατηγορείται για την άγρια δολοφονία σε βάρος μιας 16χρονης, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση, γνωμοδότησε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για τον 17χρονο Πολωνό που είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα στην Κατερίνη, λίγες μέρες μετά την τέλεση του φόνου.

Ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστών του Συμβουλίου που κλήθηκαν να αποφανθούν για το αίτημα των πολωνικών αρχών να εκδοθεί και να δικαστεί στην πατρίδα του.

Κατά τη σύντομη τοποθέτησή του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί την έκδοσή του, διατυπώνοντας φόβους για τη σωματική του ακεραιότητα.

«Νιώθω πιο ασφαλής στην Ελλάδα», ανέφερε ο ίδιος, έχοντας στο πλευρό τη μητέρα του.

Τη σκότωσε και την έκαψε

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της Πολωνίας, το στυγερό έγκλημα διαπράχθηκε στις 23 Απριλίου 2025 στην πόλη Μλάβα. Ο νεαρός φέρεται να παρέσυρε την ανήλικη σε ένα παλιό ξυλουργείο, όπου τής κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα με τσεκούρι ή σφυρί.

Στη συνέχεια, έκαψε την άτυχη κοπέλα, ρίχνοντας στο σώμα της άγνωστη χημική ουσία, ενώ πέταξε τη σορό της σε πλαστικό κάδο απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στα ίδια έγγραφα.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε ανήμερα της Πρωτομαγιάς σε ξενοδοχείο της Κατερίνης, όπου διέμενε στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών και συνελήφθη σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος.

Έκτοτε κρατείτο στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων της Κασσαβέτειας, στον Βόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

