Πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία προορίζονταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών, κυρίως με την αεροπορική μέθοδο, εντοπίστηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες Τρίτη 27 Μαΐου 2025, σε περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ενδελεχή έρευνα από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, άτομο, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για κατοχή διαβατηρίου – ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου, κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και εμπορία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων τουλάχιστον από το 2024, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά, που κυμαίνονταν από 300 έως 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος και την χώρα προέλευσής του, λαμβάνοντας παράλληλα, ιδιαίτερα μέτρα απόκρυψης της εγκληματικής του δράσης.

Ειδικότερα, είχε εγκαταστήσει το εργαστήριο σε δωμάτιο οικίας και για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του δεχόταν παραγγελίες από τα συνεργαζόμενα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, ενώ τα πλαστά έγγραφα που διακινούσε στους συνεργούς του, τα παρέδιδε με συνωμοτικό τρόπο, πραγματοποιώντας ολιγόλεπτες επαφές.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, όπως πολυμηχανήματα (εκτυπωτές-σαρωτές), φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, θερμοκολλητής, συσκευή ανίχνευσης πλαστών UV, εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων καθώς και περισσότερα από 880 ταξιδιωτικά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, πρώτες ύλες που έφεραν απομιμήσεις στοιχείων ασφαλείας και σημάτων των γνήσιων εγγράφων διαφόρων χωρών και 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν έγγραφα διαφόρων χωρών, σε φυσική μορφή, πλήρως καταρτισμένα ή υπό διαδικασία κατάρτισης και συγκεκριμένα:

-24- δελτία ταυτότητας,

-26- διαβατήρια, -85- σελίδες ατομικών στοιχείων διαβατηρίων, -40- εξώφυλλα διαβατηρίων,

-15- άδειες διαμονής,

-8- άδειες ικανότητας οδήγησης,

-4- δελτία αιτούντος διεθνή προστασία,

-2- κάρτες ασφάλισης,

-2- ειδικές προξενικές θεωρήσεις εισόδου (VISA) και

-59- ζελατίνες με στοιχεία ασφαλείας των αντίστοιχων γνησίων.

Σημειώνεται ότι, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου σε συνδυασμό με τα ψηφιακά πειστήρια, παρείχαν τη δυνατότητα κατάρτισης πλαστών εγγράφων μαζικά και σε επαγγελματικό επίπεδο, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος, να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας, ενώ για τα στοιχεία που παρουσιάζουν διεθνή χαρακτήρα, πραγματοποιείται έρευνα μέσω διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακό έλεγχο.

