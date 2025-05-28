Λογαριασμός
Έβαλαν γκαζάκια σε τράπεζα του Βόλου – Αναστάτωση στην πόλη και «συναγερμός» στην αστυνομία

Άγνωστοι φέρεται να τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του τραπεζικού καταστήματος, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό

Βόλος τράπεζα

Αναστάτωση επικράτησε στην οδό Λαρίσης στον Βόλο, εξαιτίας μικρών εκρήξεων που σημειώθηκαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαγνησίας ενημερώθηκε για το περιστατικό και έφτασε άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τη newspaper, άγνωστοι φέρεται να τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του τραπεζικού καταστήματος, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στην πρόσοψη, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλεξαν τα υπολείμματα του μηχανισμού και διενεργούν προανάκριση. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

TAGS: Βόλος Έκρηξη Τράπεζα
