Απίστευτο περιστατικό σε Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας, προκαλεί πολλά και ποικίλα ερωτηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας έφτασε αναφορά εναντίον δασκάλας μουσικής, η οποία εγκαλείται λόγω της επιλογής της να παίξει στους μαθητές της το τραγούδι «Αστερομάτα» της Κλαυδίας, δηλαδή το τραγούδι που εκπροσώπησε φέτος την χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Το τραγούδι, το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, φαίνεται πως δεν έγινε αποδεκτό από κάποιους στο σχολείο, οι οποίοι φέρονται να εκφράζουν προβληματισμό για την «καταλληλόλητα» του να ακούγεται σε ένα σχολικό περιβάλλον.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, έχει ήδη λάβει τον δρόμο της διοικητικής διερεύνησης, με την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή να καλείται να διερευνήσει εάν η πράξη της δασκάλας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ή μια παιδαγωγική επιλογή στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής αγωγής.

Μάλιστα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δηλώνει άγνοια για το θέμα, καθώς κανένας εκ των γονιών δεν φέρεται να έχει διαμαρτυρηθεί για το γεγονός, ενώ εκπαιδευτικοί με τους οποίους συνομίλησε το thebest.gr σχολιάζουν ότι είναι αδιανόητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και αποδίδουν την κίνηση των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου στη διεύθυνση του σχολείου.

Πηγή: skai.gr

