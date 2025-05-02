Νεαρός Πολωνός συνελήφθη στην Κατερίνη για δολοφονία που φέρεται να διέπραξε με ιδιαίτερη σκληρότητα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στην πατρίδα του, με θύμα μία γυναίκα.

Πρόκειται για άνδρα 17,5 ετών, ο οποίος βρισκόταν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε γκρουπ εκδρομέων. Το έγκλημα, σύμφωνα με τα πολωνικά διωκτικά έγγραφα, τελέστηκε στις 23 Απριλίου σε πόλη της βορειοανατολικής Πολωνίας.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι έσυρε τη γυναίκα σε ξυλουργείο, όπου τη χτύπησε επανειλημμένως με τσεκούρι ή σφυρί. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορείται ότι έκαψε τη γυναίκα, ρίχνοντας στο σώμα της άγνωστη χημική ουσία, ενώ πέταξε τη σορό σε πλαστικό κάδο απορριμμάτων.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία το οποίο εκτελέστηκε στην Ελλάδα, όταν εντοπίστηκε.

Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το πολωνικό αίτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

