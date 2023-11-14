Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις

στην Αττική οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου

στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Αμφιθέας

Αυξημένη είναι η κίνηση

Στην άνοδο Συγγρού

Δύο ρεύματα Κηφισίας από Πανόρμου προς Ψυχικό

Στην κάθοδο Κηφισού

Στον άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρι

και στη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Χαλάνδρι

