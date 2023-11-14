Λογαριασμός
Σε ποιους δρόμους υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις - Πού είναι αυξημένη η κίνηση

Δείτε πού είναι αυξημένη η κίνηση

UPDATE: 09:20
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις

  • στην Αττική οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου
  • στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Αμφιθέας

Αυξημένη είναι η κίνηση

  • Στην άνοδο Συγγρού
  • Δύο ρεύματα Κηφισίας από Πανόρμου προς Ψυχικό
  • Στην κάθοδο Κηφισού
  • Στον άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρι
  • και στη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Χαλάνδρι
