Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις
- στην Αττική οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου
- στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Αμφιθέας
Αυξημένη είναι η κίνηση
- Στην άνοδο Συγγρού
- Δύο ρεύματα Κηφισίας από Πανόρμου προς Ψυχικό
- Στην κάθοδο Κηφισού
- Στον άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρι
- και στη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Χαλάνδρι
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.