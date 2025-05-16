Η υποστήριξη και η κατανόηση μπορούν να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Στη Ζάκυνθο, υπάρχει ένα μέρος που λάμπει με διαφορετικό φως. Το ειδικό σχολείο το οποίο πλέον φέρει το όνομα του Παναγιώτη Κλάδη, του εκπαιδευτικού που αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει το σχολείο αυτό που είναι σήμερα. Ένα καταφύγιο αποδοχής, όπου όνειρα και ελπίδες καθημερινά παίρνουν σάρκα και οστά. Με αγώνα αλλά και πολλή αγάπη.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.